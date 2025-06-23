阿联酋副总理兼外长会见欧洲议会议长

阿通社阿布扎比2025年6月23日电 阿联酋副总理兼外交部长谢赫阿卜杜拉·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下23日在阿布扎比会见了来访的欧洲议会议长萝伯塔·梅索拉阁下。

双方就阿联酋与欧盟及其成员国的双边合作路径，以及在各领域加强合作的有效途径进行了讨论，以服务于双方共同利益。

谢赫阿卜杜拉高度评价阿联酋与欧盟及其成员国不断发展深化的关系，特别是最近宣布启动全面经济伙伴关系谈判，这反映了双方巩固阿联酋与欧洲在各个领域繁荣合作关系的共同愿望。

他还赞扬了联邦国民议会与欧洲议会之间的深厚关系，特别提到阿联酋当天主办了高级别议会活动，包括由联邦国民议会议长萨格尔·古巴什主持、欧洲议会议长萝伯塔·梅索拉出席的阿联酋-欧洲特别会议。

双方还讨论了中东地区严峻的事态发展及其对地区和平与安全的影响。谢赫阿卜杜拉指出，议会在支持旨在巩固地区和平与稳定、维护地区和国际和平与安全的外交努力方面发挥着重要作用。

联邦国民议会议长萨格尔·古巴什阁下、外交部政治事务助理部长兰娜·纳西巴阁下以及阿联酋驻比利时、卢森堡和欧盟大使穆罕默德·伊斯梅尔·萨赫拉维出席了会见。

