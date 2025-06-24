量子技术助力迪拜构建未来智能基础设施

阿通社迪拜2025年6月24日电 迪拜道路与交通管理局正积极探索在量子通信、量子计算和量子网络安全三个核心领域采用量子技术，旨在提升交通、移动系统和智能基础设施性能，加速向智能移动转型。

该计划致力于强化数字安全，推进数据保护、促进可持续发展和创新，为未来发展奠定坚实基础。迪拜交通局与全球网络技术及网络安全领导者思科公司合作，举办了题为"量子通信及其在智能基础设施中的应用"的专题科学研讨会。

研讨会邀请量子通信领域专家演讲，吸引了交通局内部多个技术和工程部门代表以及外部机构参与者。会议聚焦量子通信基础原理，重点介绍该新兴技术的关键研究进展及实际应用案例，探讨了量子通信目标、量子力学概述、量子计算、量子网络及量子网络安全等核心议题。

研讨会成果证实了量子通信作为通信领域前瞻性解决方案的战略价值。该技术可实现前所未有的数据安全性和传输速度，支持关键部门间运营流程优化及系统集成。通过此次举措，迪拜交通局成为该地区首批探索量子技术在交通领域应用的政府机构之一。

迪拜交通局采用量子技术并探索其在交通领域的应用，与迪拜政府未来就绪愿景高度契合。这一举措体现了对安全、高效数字解决方案的承诺，致力于保持全球技术前沿地位，并主动在基础设施管理和交通系统中部署前沿技术。

目前，迪拜交通局正与战略合作伙伴和专业研究机构紧密合作，组建专门团队积极探索量子技术在各行业及运营领域的应用。在量子通信方面，该技术基于光子进行信息传输，能够确保信息机密性并检测任何未经授权的访问。量子计算技术则具备处理海量数据集和高速分析复杂场景的能力，可应用于分析交通流量模式、预测拥堵、引导自动驾驶车辆以及优化公共交通系统。量子网络安全则通过先进的抗入侵算法，抵御新兴及未来网络威胁。

