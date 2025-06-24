中国空间站航天员开展多项科学实验和设备维护工作

阿通社北京2025年6月24日电 据央视网报道，过去一周，中国空间站航天员在"太空之家"中积极开展相关实验研究，并完成多项设备检查维护工作。

在航天医学实验领域，上下视野研究等多项实验进展顺利。航天员乘组利用相关设备及测试软件完成行为测试，获取的数据将用于探究微重力环境及注意焦点改变对航天员上下视野不对称性的影响及其神经机制，为后续任务程序和人机交互设计提供重要参考。

乘组还利用拉曼光谱仪开展"菌群与营养代谢"实验相关研究工作，通过检测尿液样本中的代谢组分，进一步修正和完善相关特征代谢物指标体系和评判准则。下行样本将用于开展"骨代谢交互调控"等多项实验研究。

航天员与舱内智能飞行机器人协作研究持续进行，通过开展人机空间关系、机器人行为表征、多模态交互技术等实验，探索乘组与智慧助手"小航"的高效协作方法。此外，微重力燃烧科学相关研究也在持续推进中。

在设备维护方面，乘组按计划完成了微重力抗阻锻炼设备深度维护、再生生保系统设备检查维护、舱内热控设备维护、应用流体回路循环泵在轨更换等重要工作。在站务管理方面，乘组完成了物资清点、确认、整理、转移等工作，同时定期对舱内环境进行清洁，确保空间站良好运行状态。