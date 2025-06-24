阿联酋AIREV与美国Tenstorrent达成人工智能战略合作

阿通社阿布扎比2025年6月24日电 阿联酋人工智能初创企业AIREV24日宣布与美国芯片设计公司Tenstorrent达成战略合作，双方将联合开发一套高性能、适用于主权及企业级场景的代理型人工智能系统。

根据协议，AIREV将基于Tenstorrent硬件平台部署其“按需主权AI平台”，并在阿联酋建设“代理型AI开发节点”，用于在真实业务负载条件下测试系统在政府和企业环境中的表现。该平台重点突出本地部署的安全性与可靠性。

AIREV首席执行官穆罕默德·哈立德表示，此次合作是技术整合与能力输出的结合，标志着阿联酋人工智能解决方案具备全球化能力。他指出：“这证明阿联酋的人工智能不是地区性的，而是可在全球范围内扩展和部署。”

Tenstorrent首席执行官吉姆·凯勒表示，结合Tenstorrent的硬件平台与AIREV的AI系统，将显著提升高安全需求场景下的AI能力。此举也契合阿联酋《人工智能2031战略》所提出的“通过创新出口实现经济多元化”的发展目标。

据介绍，Tenstorrent专注于人工智能芯片和高性能RISC-V处理器架构设计，并拥有开放式软件栈等多项技术优势。

双方表示，在完成系统验证后，将启动面向北美、亚洲及海湾地区的全球市场战略，主要覆盖受监管行业、企业客户及政府机构。