Presight遴选十家AI企业 加速人工智能商业化落地

阿通社阿布扎比2025年6月24日电 阿联酋Presight公司24日宣布，已选定10家初创企业加入其人工智能企业加速器项目，旨在助力初创企业实现规模化增长，推动人工智能技术在多个领域实现商业化落地。

本轮遴选共收到来自17个国家、涵盖智慧城市、金融科技、能源、人工智能治理等多个领域的120份申请。最终，经过多轮评审，从15家全球入围企业中选出10家。上述企业此前已获得超1.5亿美元融资，曾受益于微软、谷歌、Alchemist及Techstars等全球知名加速器支持。

Presight首席执行官托马斯·布拉莫提达姆表示，该加速器项目不仅有助于挖掘具有发展潜力的人工智能企业，同时也将推动Presight自身的战略布局。他指出，通过提供基础设施、市场准入和专业指导，公司希望加快培育全球领先的人工智能解决方案组合。

入选企业包括阿联酋与美国联合运营的Derq公司，该公司持有多项专利，致力于提升城市交通安全和效率；新加坡Resync公司则专注于人工智能驱动的建筑节能解决方案。

此外，新加坡AlphaGeo公司在气候风险数据分析方面具备优势；阿联酋Zypl.ai公司利用自主模型提升人工智能系统在极端场景下的表现；印尼与新加坡的AJARI公司聚焦教育培训系统；阿塞拜疆的Waverity公司应用人工智能技术提升地震勘探效率。

来自阿联酋的Vulcan公司、阿联酋与美国的NodeShift公司、美国的Maiden Century公司，以及阿联酋与美国的Cobi公司亦入选此次项目，分别在生成式安全合规、人工智能云平台、投资数据平台及商业数据管理等领域具备技术优势。

据介绍，10家企业将于近期参加在阿布扎比举行的加速器准备营。该项目将通过技术辅导、商业验证、市场对接和投融资支持等方式，为企业进一步发展提供平台。