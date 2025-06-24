阿尔达集团ESG评级升至“A” 进入全球领先房地产企业行列

阿通社阿布扎比2025年6月24日电 阿尔达集团24日宣布，在最新发布的MSCI环境、社会与公司治理（ESG）评级中，公司评级提升至“A”级，进入全球房地产公司最高四分位行列。

MSCI是一家国际权威评级机构，主要评估企业在本行业中面临环境、社会和治理风险的程度，以及风险管理能力，并与同行企业进行对比分析。

此次评级上调主要得益于阿尔达集团在公司治理方面取得的显著成效。集团“企业行为”评分较此前提高2.1分，达到8.3分（满分10分），该评分衡量公司在商业道德和透明度方面的表现。该成绩使阿尔达跻身欧洲、中东和非洲新兴市场房地产企业的领先行列。

阿尔达集团首席财务与可持续发展官费萨尔·法拉克纳兹表示，这一评级升级反映了公司在落实高标准ESG原则方面取得的积极进展。他指出，集团将继续推进战略发展路线图，努力创造有责任感的价值，提升透明度，推动对利益相关方和本地经济的积极贡献。

据了解，ESG评级广泛被投资者用于衡量企业应对长期风险的能力。阿尔达此次获评“A”级，标志着集团在可持续发展战略方面取得实质性成效。