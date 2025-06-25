沙迦首座太阳能电站“萨纳”正式投运

阿通社沙迦2025年6月25日电 在沙沙迦副酋长，石油局局长，沙迦国家石油公司董事长谢赫苏尔坦·本·阿赫迈德·本·苏尔坦·卡西米殿下的见证下，沙迦首座太阳能发电站“萨纳”25日正式落成投运，标志着酋长国迈出了推动绿色低碳转型、践行可持续发展战略的坚实一步。

该项目由沙迦国家石油公司主导，联合“马斯达尔”与法国电力集团（EDF）合资企业“Emerg”共同开发，占地85万平方米，装机容量达60兆瓦，是沙迦目前规模最大的可再生能源基础设施。

谢赫苏尔坦殿下在致辞中表示，太阳能发电站的建成不仅是能源结构优化的重要成果，更是沙迦能源委员会战略布局的具体体现，对未来绿色发展具有深远意义。他指出，沙迦始终高度重视生态文明建设，致力于发展清洁能源，推动能源系统向低碳、高效、可持续方向转型。

项目建成后，每年可为13,780户家庭提供清洁电力，年均减少碳排放达66,000吨，昼夜互补式供电机制也为石油和天然气产业提供了可靠保障，兼顾经济效益与环境保护。

“萨纳”项目凝聚了多方智慧与力量，是本地工程师和高校毕业生积极参与国家绿色转型的生动实践，体现出阿联酋重视本土人才、推动高质量发展的鲜明导向。

项目各方代表在启用仪式上纷纷表示，面对全球能源格局的深刻变革，“萨纳”电站的启用是区域能源合作的重要样板，为中东地区迈向清洁能源未来注入了强大动力。

据了解，项目未来25年将由“Emerg”负责运营维护，持续发挥绿色能源效益，助力沙迦乃至阿联酋国家层面实现2050年气候中和目标。

