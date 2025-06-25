研究：早期智人曾长期定居阿联酋法耶山

阿通社沙迦2025年6月25日电 考古与人类学科学期刊近日刊登的一项研究显示，阿联酋沙迦的法耶山地区发现了距今约8万年前人类定居的证据，相关考古成果进一步证实该地区在人类早期迁徙史中的关键地位。

该研究由沙迦文物局与德国、英国多所高校合作完成，并获得德国研究基金会等机构支持。研究团队在法耶山遗址发现新的考古地层，所采用的光释光测年技术显示，该区域自约21万年前至8万年前均有人类活动，形成阿拉伯半岛罕见的连续考古记录。

专家指出，法耶山地质时期属“海洋同位素第五期”末期，气候波动显著。间歇性季风降雨形成湿润环境，曾将沙漠转变为湖泊与草地，为早期人类提供可持续生存条件。

不同于其他遗址，法耶出土石器采用“双面削减”技术，显示出高度的工艺水平。相关工具用于狩猎、采集与生存，反映了早期人类对环境的适应与技术发展。

研究人员表示，该成果不仅为“法耶史前文化景观”申报世界文化遗产提供了科学依据，也表明该地区为智人早期扩散的重要据点之一。

沙迦文物局局长伊萨·优素福表示，研究成果体现出人类灵活适应环境的能力，古代工具展现出人与土地间的深层联系。随着申遗工作推进，法耶的考古发现将有助于提升全球对人类共同历史的认知。