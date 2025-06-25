阿联酋总统访问卡塔尔 双方就地区局势与合作关系进行会谈

阿通社多哈2025年6月25日电 阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下25日在多哈与卡塔尔埃米尔谢赫塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼殿下举行会谈，双方就深化双边关系、中东地区局势等议题深入交换意见。

会谈中，两国领导人重点讨论了加强阿联酋与卡塔尔兄弟般友好关系的具体举措，以及如何通过双边合作促进两国人民福祉。双方还就中东地区最新发展进行了深入对话，特别是在伊朗与以色列宣布停火协议之后的地区安全形势。

阿联酋总统殿下高度赞赏卡塔尔埃米尔殿下在促成伊朗与以色列停火方面发挥的重要作用，强调国际社会需要加强协调配合，共同维护地区和平稳定。阿联酋总统殿下重申，阿联酋坚定支持卡塔尔维护国家主权和领土完整，谴责任何针对卡塔尔的攻击行为。

卡塔尔埃米尔殿下对阿联酋在卡塔尔遭受军事袭击后给予的坚定支持表示感谢，高度评价两国在维护地区安全方面的合作。

双方一致认为，对话与外交途径是解决地区争端、维护国际和地区安全的根本出路。

阿联酋总统殿下当天结束访问离开多哈，卡塔尔埃米尔殿下等高级官员到机场送行。