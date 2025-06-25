阿联酋获三大评级机构一致高评级

阿通社阿布扎比2025年6月25日电 阿联酋财政部25日宣布，三大国际信用评级机构——惠誉评级、标普全球和穆迪投资者服务公司近日相继对阿联酋主权信用进行评级，均维持高等级水平并给予稳定展望，显示国际社会对阿联酋经济基础与财政政策可持续性的持续信心。

据介绍，标普于6月17日将阿联酋主权信用评级定为“AA”，展望为“稳定”；穆迪在其2025年度审查中维持“Aa2”评级，展望“稳定”；惠誉则于6月24日确认其“AA-”评级，同样给予稳定展望。

三大评级机构一致给予阿联酋高评级，凸显该国在全球少数几个获得全面主权评级的经济体中地位稳固，反映出其财政稳健、经济多元化能力强和风险抵御力充足。

迪拜第一副酋长、副总理兼财政部长谢赫·马克图姆·本·穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆殿下在声明中表示，这一成果体现了国际社会对阿联酋经济韧性、财政政策效率的深刻信任，是在总统谢赫·穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬领导下国家经济愿景不断推进的结果。

他强调，阿联酋将继续推动经济多元化，加强财政纪律与透明度，致力于提高非石油收入比重，实现财政可持续性。他指出，财政部将与各部门协同努力，提升资源管理效率，发展生产性产业，增强国家对外资和高技能人才的吸引力。

谢赫·马克图姆还指出，迪拉姆主权收益率曲线的建立，是提升金融市场透明度的重要里程碑，将为投资者提供定价参考，进一步巩固阿联酋作为全球资本市场重要参与者的地位。

三大评级机构的分析报告均肯定了阿联酋财政状况稳健、主权资产雄厚以及多元化战略取得成效。标普认为，尽管地缘政治不确定性存在，但阿联酋凭借庞大的主权财富和内部稳定，整体面临的风险有限。穆迪则强调了阿方扩大非石油收入来源、吸引外资和高端人才的成就。惠誉指出，尽管地区局势复杂，阿联酋仍具备较强的财政与外部缓冲能力。

上述评价进一步增强了国际投资者对阿联酋市场的信心，巩固了其作为安全稳定的商业与投资目的地的国际形象。