北约峰会决定将国防支出提高至GDP的5%

阿通社海牙2025年6月25日电 北大西洋公约组织（北约）领导人25日在荷兰海牙举行的峰会上达成重要协议，决定将成员国国防支出目标大幅提升至国内生产总值的5%，并计划在2035年前实现这一目标。

根据峰会发布的"海牙宣言"，这一新的支出承诺将分为两个部分：3.5%用于传统国防开支，1.5%专门投入关键基础设施建设、网络安全防护和工业技术创新等领域。

北约秘书长马克·吕特在峰会后表示，这一决定标志着联盟发展的重要转折点，将推动北约从战略规划阶段进入具体实施阶段。他强调，相关工作将立即启动，重点加强跨大西洋防务产业合作。

峰会期间，与会领导人重申了对《华盛顿条约》第五条集体防务原则的坚定承诺。美国总统特朗普对峰会成果表示满意，称本次会议"非常成功"。

在乌克兰问题上，北约成员国重申将继续向乌克兰提供支持，并表示对乌克兰的援助将纳入各国新的国防支出计算范围。

会议决定，北约下届峰会将于2026年在土耳其举行。