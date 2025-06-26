阿布扎比发展基金签署7.52亿迪拉姆电力联网项目融资协议

阿通社阿布扎比2025年6月26日电 阿布扎比发展基金今日宣布与海湾合作委员会互联互通管理局签署重要融资协议，将为海湾电力联网与阿联酋电网扩建项目提供7.52亿迪拉姆（约合2.05亿美元）资金支持。该项目旨在提升地区能源安全水平，促进阿联酋与海湾合作委员会成员国之间的能源贸易合作。

据了解，协议签署仪式在阿布扎比发展基金总部举行，基金总干事穆罕默德·苏韦迪与海湾合作委员会互联互通管理局首席执行官艾哈迈德·易卜拉欣代表双方签字。阿联酋能源和基础设施部副部长谢里夫·阿拉马等政府官员出席了签署仪式。

该项目是根据全面技术经济可行性研究制定的战略性基础设施工程，主要内容包括建设96公里长的400千伏双回路输电线路，连接阿联酋萨拉阿变电站与沙特萨卢瓦变电站，同时对三座主要变电站进行扩建改造。项目还将配备先进的变压设备、断路器和保护控制系统，全面提升电网运行的可靠性和效率。

阿布扎比发展基金总干事苏韦迪表示，这一项目充分体现了基金支持符合阿联酋发展优先事项的战略基础设施建设承诺。他强调，电力联网是增强能源安全、推动清洁能源转型的重要基础，项目实施将有效提升电网应急响应能力，为可再生能源并网创造条件。

海湾合作委员会互联互通管理局首席执行官易卜拉欣介绍，该协议标志着双方在电力联网扩建领域合作的良好开端。目前机构正在推进包括与科威特加强联网、与阿曼直接联网以及伊拉克南部联网在内的多个重大项目，总投资额超过10亿美元。

项目计划于2025年第三季度启动建设，预计2027年第三季度建成投运。建成后将显著提升海湾地区电力互联互通水平，为建立海湾共同电力市场奠定基础，预计未来15年可创造超过200亿美元的经济价值。