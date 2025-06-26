阿联酋与中国拓展可再生能源与基础设施合作前景

阿通社北京2025年6月26日电 阿联酋工业和先进技术部长、阿布扎比国家石油公司总经理兼集团首席执行官、马斯达尔公司董事长苏尔坦·艾哈迈德·贾比尔博士阁下对中国进行工作访问，期间会见中国政府高层及多家大型企业负责人。

此次访问旨在进一步深化阿中全面战略伙伴关系，拓展在能源、可再生能源、工业和基础设施等关键领域的合作。

访问期间，贾比尔博士分别会见了中国财政部部长蓝佛安阁下、中共中央对外联络部部长刘建超阁下，以及亚洲基础设施投资银行行长邹加怡。阿联酋驻华大使侯赛因·伊卜拉欣·哈马迪阁下出席会晤。

贾比尔博士在会谈中表示，阿联酋领导层始终致力于构建促进可持续增长的战略伙伴关系，并重申阿联酋坚定支持并持续推进与中国在各领域的全面战略合作。他强调，双方应在现有基础上推动启动更多合作项目，以服务两国共同发展目标，支持本国企业成长，加强政府与私营部门协作，促进互利共赢，加快实现可持续发展。

在访问期间，贾比尔博士还与多位中国私营部门高级官员及企业负责人举行会谈，包括振华石油公司董事长王粤涛、万华化学董事长廖增太、中国投资公司董事长刘浩凌、中国石油天然气集团公司董事长戴厚良、中国海洋石油总公司董事长张传江、远景公司董事长张雷、中国能源建设集团董事长宋海良，以及中国电建集团国际工程有限公司董事长陈观福。

双方就能源、可再生能源、石油与天然气、液化天然气、炼油、石化、运输与战略储备等多个重点领域的合作进展进行了深入交流，并探讨在共同关注的投资领域加强合作、推动工业基础设施项目开发的潜力。会议还强调了促进知识转移、技术本地化与产业竞争力提升的重要性。

据统计，中国目前是阿联酋的第一大贸易伙伴。2024年，双边贸易总额超过1000亿美元，同比增长7%，主要得益于进口增长18%。

此外，2025年第一季度，阿中非石油贸易额同比增长约18%，其中出口增长32.5%，再出口增长20.2%，进口增长12.7%。



