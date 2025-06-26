ISAM高度评价阿联酋构建综合禁毒战略

阿通社阿布扎比2025年6月26日电 国际成瘾医学学会（ISAM）26日表示，阿联酋在毒品预防与治疗领域展现出创新性战略，并高度肯定该国在毒品防控方面取得的成就。

ISAM主席哈马德·加夫里博士在国际禁毒日当天指出，阿联酋通过推进科学检测研究、建设现代康复中心、提供综合治疗服务等措施，建立了系统化、全面化的国家禁毒战略，已成为全球禁毒领域的典范。

他表示，阿联酋积极参与国际禁毒合作，与包括联合国和世界卫生组织在内的机构密切协调，在预防、教育、社会赋能、国际合作等方面持续推出多项举措。

ISAM作为拥有逾1.5万名专业成员的国际组织，在2025年国际禁毒日重申其倡导以科学、人文和协作为核心的治疗理念，强调构建基于证据和同理心的综合成瘾应对方案。

加夫里博士指出，成瘾是一种可治疗的复杂健康问题，应通过医学、心理学、社会服务等多学科协同应对，呼吁全球社会摒弃歧视，推动以科学为基础的人道治疗模式。

据介绍，ISAM与世卫组织、联合国毒品和犯罪问题办公室、欧洲毒品机构、美国国家药物滥用研究所等保持长期合作，持续为发展中国家提供能力建设支持，并推动制定本地化、循证、文化敏感的公共卫生政策。

ISAM还重视人才培养与创新发展，并定期表彰在成瘾防治领域作出突出贡献的研究者、医生和社会倡导者。