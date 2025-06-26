沙迦国际机场管理局荣获2024年沙迦卓越奖社会责任奖

阿通社沙迦2025年6月26日电 沙迦国际机场管理局在25日晚于沙迦展览中心举行的沙迦卓越奖颁奖典礼上，荣获2024年“社会责任”类别奖项。此次获奖进一步丰富了该机构的荣誉记录，彰显其在履行社会责任、坚持可持续发展理念以及服务社会、环境和人类方面的坚定承诺。

据悉，该奖项评选基于社会、环境、工作环境及利益相关方关系四大领域的综合表现，涵盖环境可持续性、社区倡议、公众意识提升、支持弱势群体、优化工作环境、员工赋能和社区协作等关键指标。

沙迦国际机场管理局局长谢赫·法伊萨尔·卡西米表示，该奖项体现了管理局在沙迦最高委员会成员、沙迦酋长谢赫·苏尔坦·本·穆罕默德·卡西米殿下的领导下，在推动可持续和全面发展的战略框架内所取得的成效。近年来，管理局持续推出多项社区倡议与社会活动，切实惠及社会各阶层，助力构建更加包容、协同的社区发展模式，并通过先进绩效体系提升了机构的可持续性水平。

他强调，这一荣誉是机构全体员工与战略合作伙伴共同努力的成果，反映了管理局以社会责任为战略核心、以可持续实践为推动力的治理理念。机构将继续拓展其社会影响力，优化管理体系，提升工作绩效，力争在服务人类、保护环境和支持国家经济等方面与国际最佳实践保持一致，进一步巩固沙迦酋长国作为全球发展典范地区的地位。