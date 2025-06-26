阿联酋卫生部发布国家肥胖防控指南

阿通社迪拜2025年6月26日电 阿联酋卫生与预防部26日发布《国家成人肥胖防控与体重管理指南》，作为国家战略项目的一部分，旨在促进公共健康、预防慢性疾病，并推动构建健康、可持续的社会。

该指南由来自全国多家医疗机构的专家共同编写，涵盖公共卫生、营养学、内分泌和外科等多个领域，依据国际最新研究成果，提出科学有效的干预措施和循证解决方案，支持医疗专业人员为公众提供科学、安全的体重管理指导。

指南聚焦四大核心领域：合理营养、增强体育活动、行为调整及持续干预。其中，“营养支柱”提出详细饮食方案，结合国际研究与本地饮食习惯，支持热量控制；“运动支柱”则推荐各类有助于保持健康体重的身体活动。

卫生部公共卫生事务助理次长侯赛因·兰德博士表示，该指南体现出国家提升生活质量战略目标下的务实举措，需要政府、公众、私营部门及媒体等多方共同参与。

他指出，肥胖是一项影响社会整体的公共健康挑战，应对策略应包括公众意识提升、医学支持和政策干预。卫生部将继续通过宣传项目、培训计划和政策指导，提升医务人员应对能力，并与健康机构合作推动健康生活方式。

卫生部还将通过国家健康与营养调查收集成年人的肥胖率数据，以指导未来的政策制定和卫生项目。兰德博士表示，这些举措与“国家生活质量战略2031”及“我们阿联酋2031”愿景保持一致。

卫生部非传染病与心理健康司司长布赛娜·本·布莱拉博士指出，肥胖是一种慢性疾病，与2型糖尿病、心血管疾病以及某些癌症有关，应对该问题需采取系统的生活方式干预，包括行为与营养层面的长期调整。



