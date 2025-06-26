阿联酋经济与旅游部与日本公司签署循环经济合作备忘录 推动可持续发展转型

阿通社迪拜2025年6月26日电 阿联酋经济与旅游部与日本WORKSTUDIO CORPORATION公司近日在迪拜签署一份谅解备忘录，旨在依据全球最佳实践，并结合《阿联酋2031年循环经济议程》，共同开发国家循环经济一体化框架，推进资源可持续管理，降低碳排放，促进国家经济的绿色转型。

阿联酋经济与旅游部长、国家循环经济委员会主席阿卜杜拉·本·图克·马里阁下出席签字仪式。备忘录由阿联酋经济与旅游部次长阿卜杜拉·萨利赫阁下与WORKSTUDIO CORPORATION首席执行官加佐希罗·哈拉代表双方签署。

阿卜杜拉部长表示，阿联酋致力于在食品、制造业、可持续交通、绿色基础设施等关键领域积极推进循环经济原则，提升公众对自然资源保护重要性的认识，推广可持续生产和消费模式，鼓励绿色投资，利用成功的经济工具，推动国家经济向更具可持续性和竞争力的循环经济模式加速转型。

他指出，此次合作是深化国家在循环经济政策与倡议方面国际合作的重要举措，有助于增强经济多样性与韧性，并进一步巩固阿联酋在区域与全球可持续发展与绿色创新领域的领导地位。

据介绍，该备忘录下将启动一个合作项目，参考WORKSTUDIO在日本开发的创新系统“®︎PANECO”，构建适用于阿联酋的综合循环经济模型。该系统主要致力于回收纺织品与食品废弃物，将其转化为有用资源，如再生纤维材料和有机肥料，实现资源最大化利用，减少处理成本并降低对环境的负面影响。

项目实施将推动建设全国回收设施、培训本地人才，并设立联合协调委员会，以监督项目进展，确保政府与私营部门的广泛参与。该系统采用先进废弃物处理技术，与传统方式相比，有效减少因焚烧处理带来的温室气体排放，符合阿联酋鼓励有机废物资源化利用的政策方向。

新项目将构建一个贯通生产者、消费者与制造商的协作网络，推动环保型制造业发展，涵盖从废物收集、分类、回收至产品再造的全过程。同时，该项目还将吸引政府与私营部门投资，促进七个酋长国在绿色发展阶段的资源共享与能力扩张，为全国推广循环经济解决方案提供有力支撑。