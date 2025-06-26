阿联酋援建产科中心迎来首位新生儿 推动农村医疗升级

阿通社阿富汗2025年6月26日电 近日，在阿联酋援建的阿富汗贾拉拉巴德产科中心，首位新生儿“法蒂玛”顺利出生，标志着当地妇幼健康服务水平迈上新台阶。

作为阿联酋在阿富汗建设的10家产科中心之一，该中心为长期缺乏医疗条件的农村地区提供了安全、专业的母婴保健服务。法蒂玛是母亲沙齐娅·穆罕默德的第七个孩子，也是她第一个在正规医疗机构中出生的孩子。

“过去由于经济拮据，我的孩子们都是在家中出生，现在情况已经大为改善。”沙齐娅动情地说，“感谢阿联酋为我们带来的希望和改变。”

目前，阿联酋已在楠格哈尔、巴尔赫、赫拉特、帕克蒂亚、帕克蒂卡、赫尔曼德和坎大哈等7省建成10家产科中心，系统提供孕产服务、计划生育指导、妇女儿童保健、常规疫苗接种以及健康知识普及等服务，日均服务量超过20人次。

“过去很多产妇在无医生指导下家庭分娩，存在严重风险。现在，越来越多的女性能在专业环境中接受医疗照护。”产科中心医生伊克拉姆拉介绍说，“例如我们正在为婴儿阿伊莎·卡姆里进行健康检查和基础疫苗接种，为降低婴儿死亡率提供保障。”

据联合国儿童基金会数据显示，阿富汗每千名儿童中有超过57人在5岁前夭折。阿联酋援建的产科中心不仅提高了基层医疗保障能力，也推动了当地经济社会发展。10家中心共雇用约100名本地医护与管理人员，并配备现代化医疗设备和太阳能系统，服务能力显著提升。

“这不仅是一个产科中心，更是乡村振兴的起点。”楠格哈尔省卫生主管毛拉维·阿明·谢里夫表示，“我们感谢阿联酋为改善民生所作出的重要贡献。”

目前，越来越多的家庭告别了长途跋涉、缺医少药的困境。阿联酋援助项目正以实实在在的成效，温暖着一个个普通阿富汗家庭，也为全球人道主义援助树立了典范。