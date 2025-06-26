阿联酋对中非共和国校舍火灾事件表示声援

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阿联酋对中非共和国校舍火灾事件表示声援

阿通社阿布扎比2025年6月26日电 阿联酋26日对中非共和国一所学校因变压器爆炸引发火灾，造成数十名学生死伤的事件表示声援。

阿联酋外交部当天发表声明，向遇难者家属、中非共和国政府及其友好人民表示深切哀悼和慰问，并祝愿所有伤者早日康复。