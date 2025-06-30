阿布扎比人口增长7.5% 显示其全球人才与投资吸引力

阿通社阿布扎比2025年6月30日电 据阿布扎比统计中心最新发布的数据，2024年阿布扎比酋长国人口增长7.5%，总人口达到413万5985人，增幅远超多国主要金融中心，凸显阿布扎比作为全球人才、投资和国际企业首选地的地位日益巩固。

数据显示，过去十年间阿布扎比人口增长51%，从2014年的270万人增至2024年的逾410万人。这一可持续的人口增长与该酋长国经济发展密切相关。2023年，阿布扎比国内生产总值增长3.8%，达到1.2万亿迪拉姆，其中非石油经济增长6.2%，占经济总量的54.7%，显示其经济多元化战略成效显著。

阿布扎比政府赋能局局长、统计中心主席艾哈迈德·卡塔布阁下表示，阿布扎比持续的人口增长体现出该酋长国在战略政策制定和基础设施投资方面的成功，使其成为全球人才与资本寻求发展机遇的稳定创新之地。

卡塔布指出，7.5%的人口增长率印证了阿布扎比“以人才为先”的发展愿景。在构建知识型经济的进程中，包括人工智能驱动的数字政府在内的多项举措，吸引了来自全球的高端人才，并为新兴领域的专业人士提供了有力支撑。

作为全球首个全面采用人工智能的政府，阿布扎比通过“2025—2027数字政府战略”推进数据驱动治理模式，主动回应民众、居民、游客及企业的多元需求，提供更高效的智能化服务。

这些转型举措促使对数字治理、数据分析、服务设计与技术整合等领域专业人才的需求日益增长，推动相关职业在高度数字化的经济环境中不断发展。

2024年，阿布扎比人力资源总量增长9.1%，各类技能层级均实现提升，专业人才增长6.4%，显示该酋长国正加速向以人工智能、科技、金融服务和先进制造等知识密集型产业转型。数据显示，54%人口年龄在25至44岁之间，处于黄金劳动年龄阶段，构成全球最具经济活力的人才群体之一。

大量外资流入进一步反映出国际社会对阿布扎比人才战略的信心。截至目前，阿布扎比证券交易所市值超过3万亿迪拉姆，跻身全球前二十大市场。

阿布扎比全球市场（ADGM）2024年表现强劲，管理资产总额同比增长245%，注册企业数量增长32%，员工数量增长39%。2023年数据显示，自2011年以来外国直接投资增长300%，2024年新发经济许可证数量同比增长16%。

根据2025年排名，阿布扎比连续九年被评为全球最安全城市，并连续七年获评中东和北非地区最宜居城市。安全宜居的环境使阿布扎比成为人才与企业可持续发展的理想之地。

数据显示，建筑业总产值达到1074亿迪拉姆，体现阿布扎比通过高标准设施和全面发展建设宜居宜业环境，吸引全球人才落户。

据悉，2023年阿布扎比人口普查数据显示，该酋长国总人口经修正为384万7585人。统计中心表示，人口数据依据行政记录并按国际最佳实践定期修订，确保数据来源持续完善、分析方法不断优化，从而提升统计结果的准确性与可靠性。