海合会2024年通胀率回落至1.7%

阿通社马斯喀特2025年6月30日电 海湾阿拉伯国家合作委员会统计中心30日发布数据显示，2024年海合会国家平均通胀率为1.7%，较2023年的2.2%下降0.5个百分点，反映出该地区价格水平总体保持稳定。

数据分析显示，各类商品和服务价格变化呈现结构性分化特征。住房类别价格涨幅最为显著，达到5.7%，餐饮酒店服务价格上涨1.8%，文化娱乐和教育服务均上涨1.7%，食品饮料价格上涨1.5%。与此同时，运输类别价格出现2%的最大降幅，烟草、通讯、服装鞋类价格分别下降1.1%、1%和0.7%。

从五年期数据趋势观察，海合会国家通胀水平经历了先升后降的发展轨迹。通胀率从2020年的1.7%逐步攀升，在2022年达到3.1%的高点后开始回落，2023年降至2.2%，2024年进一步回落至1.7%，重新回到2020年水平。

海合会统计中心表示，这一变化趋势表明成员国采取的经济调控政策取得积极成效，成功化解了2022年以来的通胀压力，在全球经济波动背景下展现出较强的宏观经济稳定性。

国际对比数据进一步凸显了海合会国家通胀控制的成效。2024年海合会通胀率显著低于巴西的4.4%、印度的3.8%、英国的3.8%、美国的3.3%等主要经济体，也低于欧盟2.6%的平均水平。在主要贸易伙伴中，仅有中国0.2%和意大利1%的通胀率低于海合会水平。