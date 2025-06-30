迪拜王储见证首次空中出租车试飞 2026年将投入商业运营

阿通社迪拜2025年6月30日电 迪拜王储、副总理兼国防部长、迪拜执行委员会主席谢赫哈姆丹·本·穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆殿下今日强调，阿联酋副总统兼总理、迪拜酋长谢赫穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆殿下的愿景，为迪拜在全球多个重要行业塑造充满希望和可持续未来方面做出切实贡献奠定了基础。

据报道，这一表态是在迪拜道路交通管理局与美国Joby Aviation公司合作，在迪拜沙漠地区测试场地成功进行首次"Joby"电动空中出租车试飞之际发表的。

谢赫哈姆丹殿下表示，这一开创性成就体现了阿联酋对未来的愿景，反映了我们致力于使阿联酋在采用创新解决方案以确保社会福祉和民众幸福方面走在世界前列的承诺。这不仅是一项技术成功，更是我们朝着建设以可持续性和技术卓越为支柱的综合城市环境迈出的重要新步骤。

谢赫哈姆丹殿下补充说："我们致力于将新兴技术转化为提升生活质量的服务，继续为基于创新的城市发展设定新的全球标准。我们相信，将空中出租车服务整合到城市交通系统中，将支持迪拜作为为满足未来几代人需求而设计的城市的目标。我们迈出的每一步都旨在方便民众生活，开创新机遇，使迪拜始终成为世界上最佳的居住、工作和访问城市。"

道路交通管理局局长兼董事会主席马塔尔·塔耶尔阁下出席了试飞活动，阿联酋民航总局局长赛义夫·穆罕默德·苏韦迪阁下、迪拜民航局航空安全与环境部门执行主任艾哈迈德·阿里·巴尔盖兹阁下、迪拜航空导航服务机构执行主任易卜拉欣·侯赛因·阿赫利阁下等出席了活动。

据介绍，Joby空中出租车采用垂直起降技术，是完全由电力驱动的可持续环保交通工具，不产生任何运营排放。该交通工具配备6个螺旋桨和4组电池，飞行距离可达160公里，最高时速320公里。机舱可容纳4名乘客和1名驾驶员，与传统直升机相比噪音水平显著降低。

Joby Aviation创始人兼首席执行官乔本·贝弗特表示，迪拜是全球交通方式革命的发射台，在这里试飞代表着将空中出租车服务融入全球日常生活的关键步骤。

根据计划，2026年迪拜将启动空中出租车商业运营，首个运营站点将设在迪拜国际机场附近。届时从迪拜国际机场到朱美拉棕榈岛的飞行时间预计约为10分钟，而驾车需要约45分钟。