《布鲁塞尔时报》呼吁欧盟重新审视海湾战略 强调构建互信合作未来

阿通社布鲁塞尔2025年7月1日电 布鲁塞尔时报日前发表评论文章，呼吁在当前动荡时代重新审视欧洲海湾战略。该报强调，欧盟与阿拉伯海湾国家能够构建基于信任、互利经济增长和战略协调的未来。

据报道，该报在一篇长篇评论文章中表示，建立在西方联盟、多边机构和二战后共同民主价值观基础上的国际秩序，正通过民族主义崛起、经济重组和两极化回归的复杂融合而重新塑造。

报道指出，在这一不断演变的格局中，中等强国正发挥重要作用，以创新方式塑造全球外交并重新定义传统关系。海湾国家是其中最具活力的代表，其坚定的外交政策和雄心勃勃的发展议程已不再局限于地区影响力，而是在塑造全球能源、技术和战略投资话语。

该报表示，对欧盟而言，这一时刻代表着重要机遇。随着美国在某些领域退出全球领导地位，政治话语日益影响外交内容，欧盟必须重新构想与海湾合作委员会的合作关系。这种重新思考应建立在超越交易性交流的战略愿景基础上，拥抱植根于共同利益、经济机遇和全球稳定的长期合作。

文章强调，海湾地区对金砖国家组织参与的深化以及在欧佩克+中的核心作用，不仅是经济信号，更反映了对多元化伙伴关系和独立外交政策制定的日益偏好。海合会国家正在扩大其全球足迹，包括与中国、印度和东南亚的日益增长的关系，这为欧盟深化与其合作提供了合适机遇。

报道称，为跟上这一时刻，欧盟必须超越过时的假设，认真对待海湾国家的战略抱负。阿联酋和沙特阿拉伯正将自己定位为能够影响国际框架的中等强国。两国正在人工智能、清洁能源、太空探索和智能基础设施领域投资数十亿美元。这些努力与欧盟在绿色和数字化转型方面的雄心相一致，使紧密战略协调的必要性更加紧迫。

该报指出，欧盟2022年关于与海湾战略伙伴关系的联合公报以及2024年欧盟-海合会峰会是重新调整关系的受欢迎步骤。这些倡议反映了布鲁塞尔对海湾地区不仅是能源来源，更是创新、外交和全球治理伙伴的日益理解。然而，应将这些步骤转化为可持续行动，在共同关心的领域建立明确的合作机制。

文章提到，地区安全是这些领域之一。虽然欧盟仍专注于乌克兰战争，但海湾地区面临着自身复杂的挑战组合，从加沙的灾难性人道主义危机到红海和西印度洋的海上不安全。这些挑战并非孤立存在，东欧和海湾地区的安全战场日益相互关联，对能源市场、贸易路线和全球稳定产生连锁影响。这使得降级努力、情报信息交换和海上合作不仅是战略必需品，更是减少人道主义痛苦和在日益动荡时代支持主权的必要步骤。

报道强调，随着数字化转型重塑全球权力动态，欧盟与海湾地区在人工智能和技术方面的合作变得极其重要。海湾国家，特别是阿联酋，正迅速扩大其在人工智能和数字基础设施方面的对外投资规模。

该报表示，贸易和经济政策同样需要重新关注。在美国保护主义言论升温和跨大西洋贸易摩擦可能重新出现的背景下，欧盟仍是海湾国家稳定且有吸引力的经济伙伴。阿联酋是欧盟在该地区的第二大贸易伙伴，年度商品贸易额接近560亿欧元，服务贸易超过390亿欧元。这些数字确认了在当今不可预测的贸易环境中深化和多样化经济关系的重要性。

文章指出，在一个有希望的前进步骤中，阿联酋和欧盟于2025年5月正式启动了自由贸易协定双边谈判。双方确认了对绿色和数字化转型的共同承诺，特别是在可再生能源、氢能、关键矿物、人工智能和可持续食品系统等领域，突显了更深层合作如何能够加速创新并支持两个地区的长期增长和未来。

报道称，同样，绿色转型为更深层合作提供了肥沃土壤。海湾国家在阿联酋和沙特阿拉伯的领导下，正在可再生能源、氢技术和更广泛的可持续发展倡议方面进行重大投资。欧盟凭借其在环境监管和创新方面的全球领导地位，似乎处于支持这些雄心的有利位置，同时也受益于海湾投资和兼容的能源出口。2024年欧盟-海合会绿色转型合作项目在阿布扎比未来能源峰会期间启动，旨在加速可再生能源部署、加强环境保护和建设气候变化适应能力，这证实了这种潜力。

该报补充说，虽然美国曾在引领全球气候努力方面发挥主导作用，但现在是中国越来越将自己定位在绿色转型的前沿，在太阳能和风能方面提供可扩展且负担得起的技术。这一转变表明，传统西方盟友可能不再对全球气候领导力拥有独家声明，这鼓励欧盟和海湾地区探索新的战略联盟，以实现净零目标。

《布鲁塞尔时报》强调，然而，欧盟必须反思其内部立场，其经常通过碎片化或不一致的视角处理海湾地区，优先考虑短期能源安全而非长期合作。这有可能破坏欧盟作为规范性力量的可信度。欧盟在这方面必须提供基于相互问责和共同优先事项的原则性伙伴关系，同时开放地学习海湾地区在公共部门创新和数字化转型等领域的成功战略。

该报指出，海湾国家日益塑造全球治理机构和标准。其在多边论坛中的日益参与、在调解地区冲突中的作用以及塑造全球技术标准未来的雄心不应被低估。欧盟面临选择：要么保持被动反应并在多极世界中面临边缘化风险，要么与新兴力量一起主动塑造新规则。

《布鲁塞尔时报》在文章结尾表示，最重要的是，能够确保这一关系成功的基本规则在于深化和实现双边理解，承认欧洲和海湾地区尽管存在差异，但拥有比通常认识到的更多共同点。从气候变化到经济转型再到地缘政治动荡，它们面临的挑战日益相似。通过拥抱这一共同现实，两个地区都能构建基于信任、互利经济增长和战略协调的未来。

