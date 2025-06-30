欧洲南部持续高温 多国录得6月历史性高温纪录

阿通社综合2025年6月30日电 自上周末以来，南欧多国遭遇严重高温天气，酷暑仍无明显缓解迹象。西班牙、葡萄牙、意大利和法国等地持续录得创纪录的高温。

据西班牙国家气象局今日通报，上周六，西班牙南部靠近葡萄牙边境的韦尔瓦市气温高达46摄氏度，创下6月历史新高。此前该月的最高纪录为1965年在塞维利亚测得的45.2摄氏度。气象局指出，6月29日星期日是自1950年以来，西班牙全国最热的一天。

预计本周气温将在西班牙与葡萄牙边境地区持续超过40摄氏度。

在葡萄牙，昨日摩拉市录得46.6摄氏度高温，该地距里斯本东部约100公里。尽管媒体称今年6月整体气温刷新纪录，但官方历史最高记录同样回溯至1965年。

在意大利，卫生部对包括罗马、佛罗伦萨和维罗纳在内的17座城市发布红色预警。

由于高温引发林火，多地消防人员正奋力扑救。据意大利媒体报道，一名77岁女性于昨日在南部波坦察因吸入火灾烟雾导致窒息身亡。

西班牙方面，继上周六两名道路维护人员死亡后，巴塞罗那（东北）一名女性与科尔多瓦（南部）一名男子疑似死于中暑。工会呼吁企业采取防暑措施，保护户外工作人员的健康安全。

在英国，专家指出气候变化正在加剧热浪的强度、频率及持续时间，夏季高温或将提前来临并延长。

据法国气象局根据欧洲“哥白尼计划”数据分析，地中海地区昨日（星期日）录得6月海面温度最高纪录，平均温度达26.01摄氏度。

位于拉尼永（阿摩尔滨海省）的卫星气象研究中心专家蒂博·热纳尔多表示：“我们从未在6月记录到整个地中海盆地如此高的日平均海温。” 他指出，目前地中海海温比1991至2020年同期平均值高出3摄氏度，在法国和西班牙沿海水域甚至高出4摄氏度。

在法国，热浪已影响到进入最后一周的学年。据法国气象局通报，周日晚间与周一白天的全国平均气温分别达到20.2与28摄氏度，创下6月历史同期最高。

法国气象部门已对包括巴黎及其近郊在内的16个省份发布明日（周二）红色高温预警。预计夜间最低气温仍将保持在20至24摄氏度之间。红色预警是法国气象系统中最高级别（高于黄色与橙色），允许当局采取临时措施限制部分户外活动，通常适用于高温持续时间长、强度大、范围广并对公共健康构成重大威胁的情形。