阿联酋大学跻身“泰晤士高等教育影响力排名”全球前200，排名提升100位

阿通社阿布扎比2025年7月1日电 阿联酋大学在2025年“泰晤士高等教育影响力排名”中取得重大突破，全球排名较去年上升100位，首次跻身第101至200名国际高校行列，彰显其在全球高等教育领域的领先地位。

该排名以联合国17项可持续发展目标为核心评估依据。阿联酋大学本年度在12个目标中表现突出，新增涵盖“工业、创新与基础设施”的第九项目标，优于去年覆盖的11项目标，显示出其在教育、研究及社会服务多维度的影响力。

在“优质教育”目标方面，大学荣列全球第16名；在“消除饥饿”方面位列第41名；在“促进包容和平等”目标中位居第99名；而在“建立全球合作伙伴关系”方面也取得全球第84位的佳绩。

阿联酋大学副校长兼可持续发展委员会主席穆赫辛·谢里夫博士表示，该成果是大学坚定推进可持续发展战略、全面融合联合国发展目标的直接体现。他指出，学校在教育、消饥、创新和社会公平方面取得的进步，展现其对构建更加可持续、公平、包容未来的责任担当。

作为中东地区可持续创新的重要基地，阿联酋大学在气候变化议题上持续发力。继COP28大会后，大学启动了气候行动博士后研究员项目，旨在吸引全球优秀研究人才，围绕脱碳、气候韧性、水粮能源系统集成、政策制定等领域展开研究，进一步支持国家气候议程。

在促进全球发展方面，大学与外交部合作推出“非洲女性赋能计划”，支持非洲国家的女性科研人员和专业人士，通过科学知识与领导力提升，在本国实现可持续发展中发挥关键作用。

这一排名成绩不仅是对大学科研实力和国际影响力的肯定，也标志着其在本地、区域乃至全球可持续发展格局中的引领地位不断增强。