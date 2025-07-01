阿联酋吸引逾26万家印度企业 投资合作持续增长

阿通社阿布扎比2025年7月1日电 阿联酋经济与旅游部长阿卜杜拉·本·图克·马里阁下1日在迪拜会见到访的印度钢铁与重工业部长H·D·库马拉斯瓦米，双方就进一步拓展经济与产业领域合作深入交换意见。

会谈中，双方重点围绕新兴经济、物流运输、先进技术、制造业及食品工业等领域探讨合作机会，并表示将致力于在双方互利共赢的基础上，推动双边关系迈向更广阔空间。

本·图克阁下表示，阿印两国关系基础深厚、合作密切，在两国领导人共同引领下，经济合作持续扩大。两国在循环经济、先进制造、医疗健康、旅游、创业、创新等未来产业领域具备广泛共同愿景，有望在多个新兴领域实现协同发展。

数据显示，2025年上半年进入阿联酋市场的印度企业达22,415家，同比增长逾10%；截至今年上半年，阿市场内共计有印度企业264,687家。2022年底，阿联酋制造业吸引外资约400亿迪拉姆，占全国外资总额的7%，成为非油经济第二大支柱产业。

本·图克阁下指出，阿联酋拥有灵活高效的营商环境、优越的地理位置、先进的基础设施及多样化的物流网络，并提供具吸引力的税收政策，已成为全球制造业投资的理想目的地。

双方还强调推动政府与私营部门加强合作，促进技术交流和经验共享，积极引入现代科技，推动知识型经济建设，助力实现可持续发展目标。