阿联酋副总统视察网络安全委员会

阿通社阿布扎比2025年7月1日电 阿联酋副总统兼副总理、总统办公厅主任谢赫曼苏尔·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下今日视察阿联酋网络安全委员会，了解该机构在加强和保护国家网络空间方面的工作进展和重要举措。

在访问网络安全委员会总部期间，谢赫曼苏尔听取了国家网络安全战略实施情况汇报。该战略涵盖治理与保护、创新、韧性、合作伙伴关系等五大支柱，旨在通过先进技术提升网络安全意识，完善相关法律框架，提高国家人才队伍素质，构建网络安全领域竞争优势，促进公私部门合作开发综合安全解决方案，深化国际合作应对跨境网络威胁。

谢赫曼苏尔强调，在全球数字化转型加速推进的背景下，网络安全是确保经济社会稳定的重要基石。阿联酋始终致力于采用国际最佳实践，加强国内外合作体系建设，构建安全的数字环境，支持国家可持续发展，增强投资者和国际伙伴信心。

他高度赞扬网络安全委员会在保护数字基础设施、提升阿联酋网络安全国际地位方面取得的成就。阿联酋在国际电信联盟发布的全球网络安全指数中位列第一类别，充分体现了相关工作成效。

谢赫曼苏尔指出，阿联酋近期启动的重大发展和投资项目将成为地区乃至全球人工智能发展的重要引擎，这使得实施国家网络安全战略、建设先进信息基础设施如国家网络安全运营中心成为保护数字生态系统的必然要求。他表示，这些举措对保护数字投资、构建以知识和创新为基础的可持续经济具有重要意义。

阿联酋网络安全委员会主席穆罕默德-科威特博士阁下表示，国家网络安全运营中心等数字平台和系统在确保数字系统安全、保护国民经济免受日益增长的网络威胁方面发挥着重要作用，能够对此类威胁实现主动及时响应。他强调，网络安全工作不仅限于保护基础设施，更要让社会和经济在安全的数字环境中蓬勃发展，这体现了阿联酋运用先进技术服务社会、提升生活质量的努力，彰显了阿联酋成为全球数字安全和创新典范的决心。

科威特博士表示，国家网络安全战略是构建综合保护框架的重要举措，旨在保护数字转型成果，维护国家利益。新战略体现了阿联酋在把握数字机遇的同时有效应对相关风险的决心。他强调借鉴各国经验和国际标准的重要性，这有助于巩固阿联酋作为全球数字化目的地的地位，进一步确立其在2024年全球网络安全指数中位居榜首的领先优势。

据了解，国家网络安全运营中心旨在保护国家基础设施和所有政府资产免受网络威胁，确保运营持续稳定安全。该中心采用最新技术和安全解决方案，连接各行业安全运营中心，便于信息共享流通，提升国家网络安全能力，培养信息安全专业人才，为各行业数据和系统提供全面保护。