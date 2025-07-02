阿联酋–XRG车队公布2025环法阵容

阿通社阿布扎比2025年7月2日电 阿联酋–XRG职业车队于2日公布了其参加2025年环法自行车赛的正式阵容。车队由斯洛文尼亚车手塔代伊·波加查尔领衔，旨在六年内第四次冲击环法总冠军。

阵容包括：葡萄牙车手若昂·阿尔梅达、厄瓜多尔车手乔纳坦·纳尔韦斯、德国车手尼尔斯·波利特、法国车手帕维尔·西瓦科夫、西班牙车手马克·索莱尔、比利时车手蒂姆·维伦斯，以及英国车手亚当·耶茨。在体育总监乔克西安·马钦·费尔南德斯和三位教练的指导下，车队将于明日启程参加本年度环法比赛。

波加查尔将第六次征战环法，赛季已赢得17场胜利，包括多菲内环法热身赛、弗拉芒经典赛和斯特拉德·比安凯等重要赛事。

车队本次派出的多位车手曾与波加查尔合作征战多菲内赛事，具有较强配合默契。阿尔梅达本赛季表现出色，在多项单阶段赛事中三度夺冠，为车队争冠提供有力支持。

亚当·耶茨将再次参赛。去年他赢得开幕赛段并短暂身穿黄色领骑衫，最终协助波加查尔实现第三次环法总冠军。

