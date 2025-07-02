哈伊马角举办首届女性网络活动 推动女性领导力建设

阿通社哈伊马角2025年7月2日电 哈伊马角酋长国日前举办首届"哈伊马角女性网络"活动，主题为"WISE - 女性力量与赋权"。50名女性领导者出席活动，旨在推动女性赋权，促进女性间交流合作，展现女性领导力。

此次活动由哈伊马角投资发展办公室主办，在瑞享玛尔詹岛度假村举行。活动期间举办了多场励志讨论会，其中一场聚焦"女性领导力"话题。

据介绍，"WISE"网络是哈伊马角投资发展办公室推出的专门平台，旨在为其下属机构、企业和组织中的女性提供支持，加强女性领导力建设，营造有利于交流与经验分享的环境，通过互动参与实现可持续的积极影响。

哈伊马角投资发展办公室董事总经理穆罕默德·苏丹·卡迪表示，启动"哈伊马角女性网络"是该机构构建更加包容和综合性社区努力的关键举措，体现了对女性作用的重视和对女性发展的支持。他强调，女性一直是塑造酋长国未来的重要力量，该网络将为女性在各个领域的成长、进步和领导提供真正机会。

卡迪指出，此次活动体现了哈伊马角投资发展办公室致力于营造支持性环境，促进对话、指导和机会创造的承诺，确保其所有下属机构中女性的赋权，鼓励女性承担领导角色。他强调，女性赋权是对哈伊马角酋长国未来发展以及创新、成功和长期繁荣能力的直接投资。

活动吸引了来自阿联酋国内外的优秀女性领导者参与。讨论环节邀请了温德姆玛尔詹岛度假村前瞻性规划和战略倡议副总裁雪莉·德·萨尔维奥、哈伊马角投资发展办公室投资高级副总裁曼迪·范·德·费尔德、哈伊马角经济区管理局财务首席执行官阿丽达·舒尔茨博士等嘉宾参与，由普华永道学院高级经理莉娜·马尔斯塔尼博士主持。

据悉，该活动计划进一步扩大规模，吸纳更多女性参与，并由杰出女性领导者提供指导和引领，以实现构建更加平衡和赋权社会的全面愿景。

