世俱杯16强战罢 八强队伍全部产生

阿通社迪拜2025年7月2日电 2025年国际足联俱乐部世界杯16强阶段比赛日前在美国结束，八强全部出炉，分别为帕尔梅拉斯、切尔西、巴黎圣日耳曼、拜仁慕尼黑、弗鲁米嫩塞、利雅得新月、皇家马德里与多特蒙德。

本阶段共进行八场比赛，累计打入29粒进球，场均3.6球，显示出比赛竞争激烈、技战术水平丰富。

沙特阿拉伯阿尔希拉尔队与曼城的对决成为本轮焦点，双方贡献7粒进球，最终沙特球队以4:3获胜，成功晋级，并成为本轮唯一来自亚洲的代表。帕尔梅拉斯对博塔弗戈、皇马对尤文图斯的比赛则以1:0结束，较为谨慎。

尽管未能晋级，本菲卡球员迪马利亚凭借4粒进球暂列射手榜首位。切尔西与本菲卡一战则因天气原因被迫暂停116分钟，总耗时超过四个半小时，创造赛事纪录。切尔西最终凭借加时赛进球3:1获胜。

晋级八强的球队中，巴西占据两席，欧洲占据四席，亚洲则由沙特阿拉伯阿尔希拉尔队代表。本阶段共出示47张黄牌及2张红牌，其中帕尔梅拉斯对博塔弗戈的比赛最为激烈，共出现13张牌，而皇马与尤文一战则最为克制，仅出现1张黄牌。

