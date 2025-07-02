阿联酋发布全球首个混合航空运营监管条例

阿通社阿布扎比2025年7月2日电 阿联酋民航总局2日发布全球首个混合运营监管条例，允许电动垂直起降飞机（eVTOL）与传统直升机在同一基础设施上交替运营，进一步彰显了阿联酋在航空创新领域的全球领先地位。

这一创新监管框架为在现有航空系统中整合先进空中交通解决方案实现了质的突破，提供了成本效益高的基础设施开发模式，加快了运营准备进程，符合阿联酋政府在各行业推行高效率、非官僚化解决方案的政策导向。

阿联酋民航总局局长赛义夫·穆罕默德·苏韦迪表示，阿联酋一直处于航空业卓越发展的前沿。这项开创性监管条例不仅有助于推动新技术应用，更重要的是重新定义了航空业的发展方式，体现了阿联酋致力于创新发展、构建支撑这一重要产业增长体系的承诺，旨在实现先进空中交通与国家基础设施的无缝整合。

苏韦迪指出，混合运营监管政策是与先进空中交通领域国际合作伙伴密切协作的成果，完全契合阿联酋在可持续发展、智能交通和基础设施优化利用方面的国家愿景。

他强调，通过实现传统直升机停机坪与垂直电动飞机停机坪的双重利用，这项措施有助于加快项目实施进度，实现行业基础设施的最优配置，确保阿联酋在构建支持航空业未来发展的综合体系方面保持领先地位。

阿联酋民航总局航空安全事务助理总干事阿基勒·扎鲁尼工程师表示，该框架不仅为新型交通模式提供战略支撑，更为建立更加智能灵活的监管环境奠定基础，既能跟上新兴技术发展步伐，又不会降低安全标准。

扎鲁尼补充说，在全球航空界为下一代空中交通时代做准备之际，阿联酋继续制定行业领先标准。他强调，拥有雄心勃勃的长远愿景、先进的产业能力和完善的基础设施，是成功整合先进空中交通的关键支柱。



