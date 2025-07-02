阿联酋居全球移动购物之首 67%消费者用手机购物

阿通社迪拜2025年7月2日电 根据由PYMNTS Intelligence与Visa Acceptance Solutions联合发布的《2025年全球数字购物指数》报告，阿联酋在移动购物普及率方面位居全球首位。

报告显示，阿联酋有67%的消费者在最近一次购物中使用智能手机，较2022年增长23%。其中，移动设备在电子商务中的使用率达37%，领先新加坡、英国和巴西等主要市场。

调研还发现，阿联酋在使用生物识别技术完成线上支付方面表现突出，使用比例达32%，远高于全球平均水平17%。此外，消费者偏好呈多样化：75%更青睐带有奖励积分的购物程序，73%倾向选择免运费服务，70%则关注价格匹配。

报告指出，阿联酋正在加速迈向“移动优先”购物模式，尤其是在千禧一代群体中，手机购物使用率已达73%。另有38%的消费者通过手机或电脑完成下单并选择送货上门服务。

Visa公司阿联酋区副总裁兼总经理萨利玛·朱蒂娃表示，阿联酋统一推动数字化发展，展现出打造未来商业生态的巨大潜能。Visa正与政府及私营部门密切合作，提供包括“一键支付”在内的多种创新数字支付解决方案。

报告认为，阿联酋发达的监管体系和对数字经济的持续扶持，为零售商提供灵活、安全的支付选项，助力客户体验优化与销售增长。

该研究基于2024年10月至12月期间在全球8个国家对超过1.8万名消费者和3400余家商户进行的调研，包括阿联酋、沙特、美国、英国、新加坡、澳大利亚、墨西哥和巴西。

