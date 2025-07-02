迪拜推出“首次购房计划” 支持公民与居民安居置业

阿通社迪拜2025年7月2日电 迪拜土地与房产管理局与迪拜经济与旅游局2日联合启动“首次购房计划”，为阿联酋公民及各国居民首次购置住房提供专属支持，涵盖优先了解新楼盘、房价优惠及定制化融资等多项便利措施。

该计划是落实迪拜D33经济议程、2033年房地产战略以及阿联酋“社区年”倡议的重要举措，旨在提升本地住房拥有率、激活房地产市场活力，并提升该领域对GDP的贡献。

在当日举行的新闻发布会上，迪拜相关政府部门负责人及多家房地产开发商、银行代表共同出席，介绍了该计划的实施机制与支持平台。

计划面向年满18岁、从未在迪拥有自由产权住房的居民开放申请，最高支持购房金额达500万迪拉姆。购房者可优先了解处于规划阶段的新项目，并享受优化商业条款及贷款条件。

项目吸引了包括伊玛尔地产、达马克房地产、Nakheel等多家知名房企参与，同时联合阿联酋迪拜国家银行、迪拜伊斯兰银行、马什雷克银行等主要金融机构，为首次购房者提供定制化房贷产品。

迪拜经济与旅游局局长希拉勒·马里表示，该举措有助于提升民众生活质量、增强社会稳定，并在激发购房需求的同时，推动经济增长。

迪拜土地与房产局局长奥马尔·布沙哈布指出，计划将进一步提升房地产市场的透明度与包容性，为更多家庭提供安居机会，构建可持续的人居环境。

