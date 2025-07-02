迪拜免税店上半年销售超41亿迪拉姆 同比增长逾5%

阿通社迪拜2025年7月2日电 迪拜免税店2025年上半年销售额达41.18亿迪拉姆（约合11.28亿美元），同比增长5.34%，创下新高，超过去年同期销售额约2亿0895万迪拉姆（约合5724万美元）。

迪拜免税店首席执行官拉梅什·基达姆比表示，这一成绩离不开团队在实现可持续增长方面的持续努力，也展现出迪拜作为全球重要旅行枢纽的坚实地位。

今年4月、5月及6月上旬，受开斋节假期和暑期旅游提前启动影响，旅客出行需求快速上升，带动免税销售全面增长。

香水、化妆品等传统畅销品继续位居前列。其中，香水类商品销售额达7.44亿迪拉姆，占上半年总营收的18%，同比增长5%。

从各航站楼表现看，迪拜国际机场3号航站楼销售同比增长6.37%，1号航站楼增长5.25%，旅客消费活跃度持续上升。

主要客源市场中，欧洲市场增长幅度最大，达16.89%；中东地区增长8.15%；俄罗斯市场增长4.41%；南亚次大陆市场则小幅增长1.02%。

基达姆比对下半年保持乐观预期，表示迪拜免税店正加快推进3号航站楼A区三家高端新店的开设，预计将为下半年带来进一步增长动力。

他指出，年末假期通常为全年销售高峰期，团队将继续把握机遇、提升服务，力争再创佳绩。