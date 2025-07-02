迪拜破获社交平台贩毒案 15人落网 涉案超240万迪拉姆

阿通社迪拜2025年7月2日电 迪拜警方2日宣布，破获一起通过糖果、口香糖形式贩卖毒品的犯罪案件，抓获15名嫌疑人，查获毒品及受控精神物质48公斤、1174片毒品药丸，涉案市值超过244万迪拉姆。

警方介绍，该团伙通过社交媒体平台向青少年和公众推广含毒“甜品”，背后由境外犯罪集团操控。警方在接获线索后立即成立专案小组，锁定嫌疑人并成功突袭其藏身地，缴获大量违禁物品。目前嫌犯已移交检察机关处理。

据介绍，该案件被命名为“毒品口味”，为近年来迪拜警方在涉毒新型伪装打击行动中的又一重要成果。警方利用人工智能与专业人员协同配合，展现出高水平执法能力。

迪拜警方呼吁公众警惕社交平台的陌生信息，避免从不明来源购买食品，并通过“电子犯罪平台”或“警察之眼”举报可疑行为。同时提醒家长加强对青少年的监护，防止其接触到危险信息和非法产品。

国际防护中心主任阿卜杜勒拉赫曼·阿尔穆阿姆里对阿联酋通讯社表示，警方在2025年第一季度未接到任何关于学生或青少年吸毒的报告。 他说，警方目前正在各大商场、劳工聚居区及安保单位开展宣传活动，同时培训教师识别涉毒迹象，强化学校与社会的联动机制。

他还指出，迪拜警方在2023年和2024年发起的“陌生信息”全国反毒宣传行动，累计覆盖人次已超过1.9亿。 此外，警方还联合50个国家举办国际会议，探讨打击网络毒品传播的全球合作机制。

警方表示，将继续通过“控供减需”并行战略，结合社会宣传和家庭监护，共同构建全民反毒安全屏障。