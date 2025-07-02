阿布扎比发展基金支持肯尼亚多项发展项目 推动可持续建设与民生改善

阿通社阿布扎比2025年7月2日电 阿布扎比发展基金致力于支持联合国可持续发展目标，特别聚焦于基础设施、关键服务与民生改善等领域。作为战略合作伙伴，肯尼亚在基金会推动非洲全面发展愿景中发挥重要作用。

基金会在交通与能源领域持续加大对肯尼亚农村发展的投资，通过一系列具有长期影响力的项目，为当地带来经济、社会与环境的多重益处，体现了阿联酋在全球发展合作中的责任与担当。

据介绍，基金会迄今已为肯尼亚多个基础设施、电力、水资源、卫生与教育项目提供约6.2亿迪拉姆资金支持，为肯方推进“2030国家发展愿景”注入动能。

在标志性项目中，“努努–莫多加希”道路改造工程有效改善了加里萨地区与周边地区的交通条件，提升了贸易通达性和村镇间的互联互通，也提高了包括女孩在内的学生入学率，惠及约20万名居民。

基金会还以3,670万迪拉姆的融资支持肯尼亚农村电气化项目，项目通过新建变电设施和铺设电网，将稳定电力送至偏远地区数千户家庭与学校、诊所、农场等机构，预计受益人群超过2万人，为社区发展创造了新的可能。

相关项目与肯尼亚“2030愿景”目标高度契合，同时对联合国可持续发展议程在基础设施建设、教育医疗、社会包容等方面形成积极支撑。

阿布扎比发展基金会表示，将继续在非洲及其他欠发达地区投资有影响力的发展项目，助力构建更高质量、更具包容性的未来。