阿彻航空公司在阿布扎比成功试飞电动垂直起降飞机

阿通社阿布扎比2025年7月2日电 为响应智能自主系统委员会发展智能空中交通解决方案的战略，阿彻航空公司与阿布扎比投资办公室合作，在阿布扎比成功完成垂直电动飞机“午夜”（Midnight）的试飞测试，这一举措为该公司在阿联酋及地区范围内扩大业务并推出飞行出租车商业服务奠定了基础。

试飞从阿布扎比阿尔巴廷私人航空机场 起飞，阿布扎比投资办公室、民航总局、综合交通中心、阿布扎比航空公司、阿布扎比机场管理局等机构高级官员，以及阿彻航空公司地区合作伙伴代表出席观摩。此次测试旨在评估飞机在高温、高湿度和沙尘等恶劣气候条件下的性能和运行能力，确保其具备商业运营条件。

阿彻航空公司计划扩大在该地区的试验计划，收集更多数据以支持获得必要的认证证书，并扩大在阿联酋和地区其他主要市场的商业运营范围。

阿布扎比投资办公室总干事巴德尔·奥拉马表示，此次测试体现了阿布扎比成为全球先进空中交通领域领先目的地的前瞻性愿景。通过智能自主驾驶汽车产业园区，为阿彻航空等领先企业提供了在理想环境中测试和认证创新智能交通工具的机会，支持采用最新技术。

阿彻航空公司创始人兼首席执行官亚当·戈德斯坦称，在阿联酋进行的测试是迈向在阿布扎比商业运营的重要步骤。夏季测试为公司提供了必要数据，有助于推进在阿联酋和美国获得商业运营所需认证的工作。

此次试验飞行是阿彻航空公司与阿布扎比航空公司在阿布扎比运营飞行出租车联合测试的组成部分。该公司最近获得了在阿联酋设计首个混合垂直飞机起降场的监管批准，该起降场位于扎耶德港阿布扎比邮轮码头，同时与地区知名运营商建立了持续合作关系。

阿彻航空公司通过飞行出租车测试和运营计划，旨在增强其在领先市场的影响力，阿布扎比是首个重点市场。这进一步巩固了阿布扎比作为全球先进空中交通领域领先中心的地位，体现了阿联酋对支持智能交通领域创新和发展可持续交通解决方案的承诺。