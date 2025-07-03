法国空管人员大罢工致千余航班取消 超30万旅客受影响

阿通社巴黎2025年7月3日电 法国空中交通管制人员3日开始举行为期两天的罢工，严重扰乱全国航空运输。法国民航总局发布通报称，当天全国范围内已取消933架次航班，占计划总量约10%。

巴黎戴高乐机场、奥利机场和博韦机场航班量被削减最多，部分机场取消航班比例高达40%。地方机场如尼斯、图卢兹等也受到严重波及，航班取消率达30%至50%。据欧洲空中交通数据平台统计，已有超过30万名旅客受此次罢工影响，前两日共取消航班1500余架，平均航班延误时间超过20分钟，冲击波波及整个欧洲航空网络。

此次罢工由UNSA-ICNA与USAC-CGT两家工会发起，主要诉求包括改善工作条件、增补人手、优化排班制度及推进空管系统改革。此前，2022年波尔多机场曾发生空管设施严重事故，引发行业对安全问题关注。

尽管如此，占空管人员大多数的主力工会SNCTA并未参与此次行动，使本轮罢工相较以往影响略为缓和。

法国多家航空公司对此表示强烈不满。瑞安航空宣布取消170架次航班，约3万名旅客行程受阻；法国航空调整短中程航班计划，长程航线大致维持正常。

欧洲航空公司协会发表声明称，此次罢工在暑期出行高峰期间发生，“令人无法接受”。

法国政府也对罢工表达不满。交通部长菲利普·塔巴罗批评工会诉求“不切实际”，并警告罢工或将造成数百万欧元经济损失。总理弗朗索瓦·贝鲁更将此次行动称为令人震惊，指责相关工会以民众为人质。

目前，罢工仍在持续，法国政府或将出台额外管控措施以减缓航空交通压力，劳资双方尚未就关键议题取得实质性进展。