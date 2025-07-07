阿布扎比王储结束对巴西访问

阿通社里约热内卢2025年7月7日电 阿布扎比王储谢赫哈立德·本·穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下已结束对巴西联邦共和国的正式访问。期间，谢赫哈立德殿下代表阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下，出席了在里约热内卢举行的金砖国家领导人第十七次会晤。

在访问结束时，谢赫哈立德殿下对巴西方面的热情接待和周到安排表示诚挚感谢，并祝愿巴西及其人民持续发展、繁荣昌盛。

陪同谢赫哈立德殿下出访的代表团包括：国际合作事务国务部长莉姆·哈希米阁下；外贸部长塔尼-本-艾哈迈德-泽尤迪博士阁下；国务部长艾哈迈德·阿里·萨耶格阁下；阿布扎比执行委员会秘书长、阿布扎比王储办公室主任赛义夫·赛义德·加巴什阁下；阿布扎比媒体办公室主席、王储办公厅战略顾问玛丽亚姆·艾德·马希里阁下；外交部经济与贸易事务助理部长赛义德·穆巴拉克·哈杰里阁下；以及阿联酋驻巴西大使萨利赫·艾哈迈德·萨利姆·苏韦迪阁下。