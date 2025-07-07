阿布扎比证券交易所2025年上半年主要指标大幅提升

阿通社阿布扎比2025年7月7日电 2025年上半年，阿布扎比证券交易所主要市场数据大幅增长，表现出强劲活力和投资吸引力。

据最新公布的半年报数据显示，该市场外资净投资额同比增长近一倍，从2024年同期的68.4亿迪拉姆增至136亿迪拉姆。

整体交易金额达1795亿迪拉姆，较上年同期增长33.5%；日均交易额上升至14.5亿迪拉姆，增幅为31.4%。同期交易股数也由34.1亿股增至48.5亿股，涨幅达42.2%；成交笔数由200万笔增至292万笔，增长46%。

数据显示，外资交易占比由35%提升至42%；本地投资者交易比例为58%。机构投资者交易额增长至2795亿迪拉姆，净投资达12.4亿迪拉姆，同比增长22%；而个人投资者交易额增幅更达57%，至79.4亿迪拉姆。

截至6月底，阿布扎比证券市场总市值达到3.09万亿迪拉姆，同比增长11%。其中，交易所交易基金（ETFs）板块表现尤为亮眼，总市值由7.57亿迪拉姆飙升至16.6亿迪拉姆以上，增幅达到120%。