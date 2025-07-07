阿布扎比酋长国一季度完成建筑项目5767栋 发放许可证2423份

阿通社阿布扎比2025年7月7日电 据阿布扎比市政交通局和统计中心发布的官方数据显示，阿布扎比酋长国在2025年第一季度建筑业发展势头强劲，共完成建筑项目5767栋，涵盖新建、改建和扩建等多个类别。

据了解，阿布扎比市在建筑完工数量方面位居首位，完成建筑3662栋，其中绝大部分为新建项目。艾因市紧随其后，第一季度完成建筑1912栋。 达夫拉地区完成建筑193栋。

统计数据表明，同期全酋长国共发放建筑许可证2423份，涉及商业、工业、住宅、农业、公共设施等多个领域。其中，住宅类许可证数量最多，达1284份，占总数的53%；商业建筑许可证607份，占25%；公共设施建筑许可证282份；工业建筑许可证148份；农业用途许可证64份；其他类别许可证38份。

分地区来看，阿布扎比市发放建筑许可证1840份，约占全酋长国总数的76%。其中包括住宅建筑许可证969份、商业建筑许可证558份、公共设施许可证147份、工业许可证111份、农业许可证32份以及其他许可证23份。

此前统计显示，阿布扎比市的建筑许可证主要用于1226栋新建筑项目，另有86份扩建许可证和528份改建许可证。

艾因市共获得476份建筑许可证，分布为住宅建筑273份、公共设施99份、商业建筑42份、工业建筑33份、农业建筑15份以及其他建筑14份。这些许可证涵盖385栋新建筑、67栋改建项目和24栋扩建项目。

达夫拉地区发放建筑许可证107份，住宅许可证42份居首，公共设施许可证36份次之，此外还有农业建筑许可证17份、商业建筑许可证7份、农业许可证4份以及其他许可证1份。该地区获批新建筑96栋，扩建项目6栋，改建项目5栋。