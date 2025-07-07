世俱杯四分之一决赛战况激烈 四强球队全部产生

阿通社迪拜2025年7月7日电 正在美国举行的2024年国际足联俱乐部世界杯四分之一决赛日前全部结束。四场比赛共打入13粒进球，平均每场3.25球，显示出比赛的激烈程度与技术水平。此外，裁判共出示19张牌，其中3张为红牌，进一步彰显了比赛的高对抗性。

皇家马德里与多特蒙德一役成为本轮最为精彩的对决，最终皇马以3:2击败对手成功晋级。巴黎圣日耳曼则在两名球员被罚下的不利情况下，以2:0战胜拜仁慕尼黑，成为唯一以9人完成比赛的胜方。

巴西球队弗鲁米嫩塞淘汰沙特利雅得新月，成为本届四强中唯一的南美代表。另一支巴西球队帕尔梅拉斯则被切尔西淘汰。至此，巴黎圣日耳曼、皇家马德里、切尔西与弗鲁米嫩塞晋级半决赛。

在纪律方面，弗鲁米嫩塞对利雅得新月一战共出现7张黄牌，数量最多。巴黎圣日耳曼与拜仁之战虽有2张红牌，但整体比赛节奏有序，体现一定战术纪律。

据转会市场网站数据，皇马以13.4亿欧元的市场估值排名四强之首，切尔西和巴黎圣日耳曼分列其后，弗鲁米嫩塞以8615万欧元位居末位，反映出球队投资层级的差异。

半决赛将于本周二和周三进行，弗鲁米嫩塞将对阵切尔西，巴黎圣日耳曼则将迎战皇家马德里，胜者将争夺本届世俱杯冠军。