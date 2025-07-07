阿联酋总统在阿布扎比会见叙利亚总统

阿通社阿布扎比2025年7月7日电 阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下今日在阿布扎比海滩宫会见了正在阿联酋进行工作访问的叙利亚总统艾哈迈德·沙拉阁下。

双方就两国友好关系和在发展经济等领域加强合作等议题深入交换意见。双方表示，将进一步加强合作，实现互利共赢，为两国人民带来福祉。

双方还就地区形势和共同关心的问题交换了看法，强调在中东地区维护和平、安全与稳定的重要性，促进地区各国发展繁荣。

谢赫穆罕默德重申阿联酋支持叙利亚的立场，支持一切有利于叙利亚发展稳定、建设美好未来的举措。

沙拉总统对阿联酋的支持表示感谢，赞赏谢赫穆罕默德总统对发展两国关系的重视，祝愿阿联酋持续发展繁荣。

会见时，谢赫·哈米德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下、副总理兼外交部长谢赫阿卜杜拉·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下、总统办公厅发展事务和烈士家属副主任谢赫迪亚卜·本·穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下等阿联酋高级官员在座。

叙利亚外交和侨民大臣阿萨德·希巴尼等随行人员参加会见。

当天早些时候，沙拉总统抵达阿布扎比，谢赫阿卜杜拉·本·扎耶德·阿勒纳哈扬等阿联酋高级官员在巴廷机场迎接。