沙迦工商会在印度孟买举行商务论坛 推动双边经贸合作迈上新台阶

阿通社孟买2025年7月7日电 沙迦工商会主席阿卜杜拉·奥维斯阁下7日在印度孟买表示，沙迦凭借综合竞争优势，正日益成为印度企业青睐的投资目的地。2024年，约有2000家印度企业在沙迦注册运营，使得印度企业总数增至约2万家，同比增长近30%。

他在“沙迦—印度商务论坛”上指出，根据沙迦工商会签发的原产地证书，2024年沙迦对印度的出口和再出口总额达5.76亿迪拉姆。此次论坛为沙迦工商会组织的印度商务代表团首站，代表团由15家沙迦本地企业组成，涵盖制造、能源、教育、物流等多个行业。

双方围绕制造业、信息技术、医疗、可再生能源等重点合作领域展开深入探讨，并通过一对一洽谈寻找商机，推动协议签署与投资落地。

据介绍，2024年阿联酋已成为印度全球第三大贸易伙伴，非石油贸易额达2400亿迪拉姆，同比增长20.5%。

代表团下一站将前往印度艾哈迈达巴德，并将继续举办商务推介活动，深化企业合作，拓展双边经济关系。