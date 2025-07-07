首届"希利拉丁美洲对话"将在里约热内卢启动

阿通社里约热内卢2025年7月7日电 首届"希利拉丁美洲对话"组织委员会7日在巴西里约热内卢举行协调会议，就即将于8日启动的对话会议进行最终准备。

据介绍，此次对话由阿联酋战略研究中心和安瓦尔·卡尔卡什外交学院主办，阿联酋通讯社为媒体合作伙伴，主题为"阿联酋-拉丁美洲关系：充满希望的道路"。对话是阿布扎比希利年度论坛的国际平台，将有包括巴西、墨西哥、智利、乌拉圭、玻利维亚、萨尔瓦多、哥伦比亚、阿根廷和秘鲁在内的十多个国家参与。

组织委员会成员会后实地考察了对话举办场地，详细了解技术和后勤准备情况。

阿联酋战略研究中心社区服务部门主任阿卜杜拉赫曼·哈达迪表示，此次对话与金砖国家集团峰会同期举行，将聚焦阿联酋与拉丁美洲在能源、物流、可持续发展和技术等重要领域的合作前景和投资机会。

哈达迪指出，对话平台汇集了超过25名发言人，包括来自拉丁美洲和阿联酋的政策制定者、学者、外交官和各领域专家，将举行多场深入对话，促进知识和学术交流。

据悉，对话旨在加强相互理解，突出参与国在经济一体化、绿色能源、技术创新、粮食安全和南南合作等主要领域的合作机会，体现了阿联酋加强国际合作、搭建合作桥梁以实现共同利益的愿景。

"希利拉丁美洲对话"是即将在多个地区举行的系列区域对话的开端。