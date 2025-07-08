阿布扎比工商会会员企业数量增至逾15.7万家

阿通社阿布扎比2025年7月8日电 阿布扎比工商会8日宣布，其会员企业数量增至157,207家，较2024年9月至2025年6月底增长4.9%。

阿布扎比工商会董事会副主席兼执行董事谢迈斯·阿里·扎希里表示，会员企业数量增长体现了企业对商会作用的信心，商会作为经济社会发展的重要支撑和战略伙伴，在增强竞争力、扩大增长前景方面发挥关键作用。

扎希里指出，这些指标反映了商界对商会的日益信任，以及商会在增强阿布扎比酋长国作为全球商业中心竞争力方面发挥的重要作用。

他表示，私营部门的期望和需求为商会制定明确路线图奠定了基础，使商会能够通过开发先进工具和机制、加强有效的经济伙伴关系网络，跟上快速的经济转型步伐，提供前瞻性的竞争性智能营商环境。

扎希里在商会总部举行的新闻发布会上介绍，商会与私营部门各方合作推出了2025-2028年发展路线图，致力于让服务更好地回应企业期望，从提供专业咨询和分析研究，到能力建设和促进进入全球市场。

据介绍，阿布扎比去年非石油对外贸易额增长9%，非石油出口增长16%，转口贸易增长11%。最新经济指标显示，阿布扎比酋长国2025年第一季度国内生产总值达2910亿迪拉姆，较2024年同期增长3.4%，主要由非石油部门强劲表现推动，该部门增长6.1%，贡献了GDP的56.2%。

在推动国际合作方面，2024年9月至2025年7月期间，阿布扎比工商会与政府部门合作举办69项活动，接待来自世界各国的70个贸易代表团和外交使团，签署25项合作协议，参与11个对外代表团，并在波兰设立首个代表处。

在企业服务方面，商会表彰7家企业获得谢赫哈利法卓越奖，发布364项专业经济研究和报告，组建15个工作组。超过1000名私营部门代表参与了10个工作坊，客户满意度达90.23%，呼叫中心处理18,960个咨询。

