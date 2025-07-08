迪拜-北京商业论坛举行 推动两地经贸合作

阿通社迪拜2025年7月8日电 迪拜商会8日举办迪拜-北京商业论坛，旨在加强投资和贸易伙伴关系，创造新的经济机会，促进两地在各领域的双边合作。

论坛在迪拜商会总部举行，由迪拜商会与中国国际贸易促进委员会北京市分会合作举办。北京市副市长司马红率领中国官方代表团出席，迪拜商会总干事穆罕默德·卢塔阁下、经济与旅游部次长阿卜杜拉·萨利赫阁下以及130名迪拜和中国商界人士参加了论坛。

卢塔表示，迪拜商会致力于扩大迪拜和北京在各个部门的经济投资关系，支持中国商界利用迪拜为企业在区域和全球层面发展提供的广阔机会，同时加强两地商界之间的伙伴关系和合作。

迪拜商会国际关系副主席萨利姆·沙姆西在会上详细介绍了迪拜的经济状况、酋长国为企业和投资者提供的竞争优势，以及迪拜和中国之间的商业合作机会和前景部门。

数据显示，迪拜和中国之间贸易投资活动持续增长。去年双边非石油贸易额达约2963亿迪拉姆，年增长率达19%。截至今年6月底，在迪拜商会注册的中国活跃企业总数超过6000家，体现了迪拜作为全球商业目的地的吸引力。

据介绍，为体现迪拜和中国的深层联系，迪拜商会去年在北京举办了首届迪拜商业论坛，主题为"跨境经济伙伴关系"，展示了迪拜经济的发展前景和竞争优势，以及酋长国重要的倡议和战略项目，为中国和全球商界提供了优质投资机会。

迪拜商会还在论坛期间与中国国际贸易促进委员会北京市分会签署了谅解备忘录，旨在支持扩大贸易关系，加强两地商界联系，实现共同发展目标。