阿联酋总统会见全国十二年级优秀学生

阿通社阿布扎比2025年7月8日电 阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下今日会见了来自全国各地的2024–2025学年成绩优异的高三学生，学生们由家长及多位教育界高级官员陪同。

在会见中，谢赫穆罕默德殿下欢迎了学生及其家属，对他们的学术成就表示赞赏，并鼓励他们继续努力追求成功。

谢赫穆罕默德殿下向学生们表示了诚挚的祝贺，称他们不仅是自己和家人的骄傲，更是国家的骄傲。他指出，阿联酋认可他们的奉献精神和卓越成就，因为他们为国家的进步和国际地位做出了贡献。

谢赫穆罕默德殿下补充说，学生的成功是他们整个学术旅程中持续努力的结果。他指出，他们证明了决心和努力能带来真正的改变，而对那些相信自己的人来说，抱负是没有界限的。殿下将他们的成就描述为构建未来的重要里程碑，并为阿联酋的进步与繁荣做出了贡献。

谢赫穆罕默德殿下重申了阿联酋致力于发展一个包容性的教育体系，该体系体现其前瞻性愿景，与全球学习和技术进步保持同步，并通过培养具备知识、价值观和坚强道德品质的国家人才，提升国家在全球的竞争力。

他同时赞扬了家庭和教育工作者，包括教师和管理人员，在营造支持性学习环境方面发挥的 vital 作用，使学生能够在学术上取得卓越成就。

学生及其家长对会见谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下表示欣喜。他们深切感谢殿下对优秀学生的持续关怀、支持及致力于表彰他们并赋能其追求教育卓越的承诺。

多位谢赫、部长及高级官员出席了会见。