阿联酋在联合国人权理事会重申维护水资源人权承诺

阿通社日内瓦2025年7月8日电 阿联酋在联合国人权理事会第五十九届会议高级别讨论会上表示，将坚定致力于维护人权，特别是在获得安全饮用水和卫生服务方面的权利。

作为与塞内加尔共同主办2026年联合国水会议的国家，阿联酋强调，确保公平获得水资源不仅是发展优先事项，更是一项基本人权，这构成了阿联酋国内外努力的核心。

阿联酋驻联合国和其他国际组织常驻代表贾迈勒·穆沙拉赫大使在会议上发言。这次对话会议根据人权理事会第57/13号决议举行，重点讨论如何将人权融入2026年联合国水会议的筹备工作。

穆沙拉赫大使表示："这次重要讨论体现了阿联酋在本地和全球范围内促进水资源获取和卫生服务方面人权的承诺。"

他指出："我们相信，确保人民能够获得水资源和安全卫生服务，对于实现2030年可持续发展议程和建设可持续社会至关重要。"

穆沙拉赫大使还强调了在制定2026年会议主题和成果方面包容性的重要性。

他介绍了阿联酋在通过国家倡议和国际发展努力扩大水资源获取范围方面发挥的领导作用，包括"阿联酋2036年水安全战略"、"穆罕默德·本·扎耶德水倡议"的启动，以及阿联酋水援助基金会的努力。该基金会已为全球37个国家超过1500万人提供了清洁饮用水。

阿联酋支持一个明确、合作和包容的进程，在所有六个拟议的互动对话中重点关注人权、性别平等和社区支持。

阿联酋还表示，将积极参与联合国大会主席召集的下次筹备会议，该会议定于7月9日在纽约举行，届时将正式确定互动对话主题。