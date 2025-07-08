阿联酋澄清"终身黄金居留权"传言属不实消息

阿通社阿布扎比2025年7月8日电 阿联酋联邦身份、公民、海关和港口安全管理局8日发表声明，澄清近期关于阿联酋向多个国籍人员授予终身黄金居留权的传言属不实消息。

该局表示，黄金居留权的类别、条件和规定均严格按照相关法律法规和正式部长决议制定，有意了解相关信息的人员可通过该局官方网站或智能应用程序查询。

该局强调，所有黄金居留权申请必须通过国内官方政府渠道办理，任何内部或外部咨询机构都不被认定为申请过程中的授权代理方。

据介绍，该局近期发现某国一家咨询机构发布消息称，可为各类人员通过咨询或商业机构以宽松条件代办阿联酋终身黄金居留权申请。该局指出，此类说法毫无法律依据，也未经国家相关部门授权。

该局表示，将全力为申请人提供安全透明的办理环境，持续通过官方数字平台更新优化服务。该局明确表示，将对发布虚假信息、试图利用人们在阿联酋生活居住愿望进行非法牟利的机构采取法律行动。

该局呼吁有意访问阿联酋或在阿联酋生活、居住和投资的人员，不要轻信不准确的谣言和虚假新闻，切勿向任何声称提供此类服务的机构支付费用或提供个人文件。该局要求所有人在采取任何行动前，务必通过官方渠道核实信息准确性，可访问该局官方网站或拨打24小时热线电话600522222进行咨询。



